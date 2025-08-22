Рютте пообещал участие НАТО в укреплении ВСУ после окончания конфликта

Фото: AP Photo/Evan Vucci

Североатлантический альянс будет принимать активное участие в укреплении Вооруженных сил Украины (ВСУ) после окончания конфликта. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в Киеве, трансляция которой велась на канале блока в YouTube.

"И в качестве второго шага необходимо создать послевоенные украинские силы для продвижения вперед, и НАТО будет активно в этом участвовать. Мы уже активно участвуем в том, чтобы позволить Украине оставаться в борьбе", – указал он.

При этом, по словам генсека, США и Венгрия исключают членство Украины в Альянсе, однако НАТО сделает все, чтобы войска страны были совместимы с блоком. Как пояснил Рютте, речь касается вооружения, организации и подготовки военных.

Ранее "коалиция желающих" заявляла в коммюнике по итогам виртуального совещания о готовности направить свои силы сдерживания на Украину по завершении боевых действий. В частности, относящиеся к организации страны указали, что могут помочь обезопасить небо и моря страны, а также восстановить ее армию.

Позже главы Генштабов США, ряда европейских стран НАТО и Украины разработали военные варианты поддержки переговоров. Участие во встречах, посвященных этому планированию, также принимали главы штабов Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании и верховный главнокомандующий объединенными ВС НАТО. Уточнялось, что планирование и взаимодействие продолжится.

