США, ЕС и Украина разработали военные варианты поддержки переговоров

Фото: depositphotos/Alexandra_Strekoza

Главы Генштабов США, ряда европейских стран НАТО и Украины разработали военные варианты поддержки переговоров. Об этом сообщил объединенный комитет начальников штабов США.

Уточняется, что главы штабов США, Финляндии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Украины, а также верховный главнокомандующий объединенными ВС НАТО в Европе провели встречи 19 и 20 августа в Вашингтоне.

"Эти варианты будут представлены советникам по национальной безопасности каждой из стран для соответствующего рассмотрения в рамках продолжающихся дипломатических усилий", – цитирует РИА Новости представителя Генштаба США Джозефа Холстеда.

По его словам, планирование и взаимодействие продолжится.

Ранее начальники генштабов НАТО подтвердили поддержку Украины, однако не приняли конкретных решений относительно гарантий безопасности или развертывания сил Альянса на ее территории. Глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне указал, что целью остается достижение справедливого, прочного и долгосрочного мира.

До этого "коалиция желающих" заявляла в коммюнике по итогам виртуального совещания о готовности направить свои силы сдерживания на Украину по завершении боевых действий. В частности, относящиеся к организации страны указали, что могут помочь обезопасить небо и моря Украины, а также восстановить ее армию.

При этом президент США Дональд Трамп подчеркнул, что американских военных на украинской территории не будет, пока он остается на посту главы государства.

