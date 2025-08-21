Участок Троицкой линии метро закроют с 29 по 31 августа

Трамп: при Байдене Украина не смогла бы дать отпор, а только защищалась бы

Украина при Байдене не смогла бы дать отпор – Трамп

Фото: AP Photo/Alex Brandon

Украина никогда бы не смогла дать отпор, а только защищалась, если бы экс-президент США Джо Байден остался у власти. Таким мнением американский лидер Дональд Трамп поделился на странице в соцсети Truth Social, передает телеканал "360".

По словам лидера США, страна, которая не атакует, не сможет одержать победу в военном конфликте.

"Это как отличная спортивная команда, у которой фантастическая оборона, но которой не позволяют играть в атаке. У нее нет шансов выиграть! Это похоже на Украину и Россию", – отметил Трамп.

Нынешний глава Белого дома подчеркнул, что "продажный" и "некомпетентный" Байден не дал бы Украине возможности противостоять, а также анонсировал "интересные времена" впереди.

Ранее СМИ сообщили, что Байден продолжает ездить из своей резиденции в штате Делавэр на работу в Вашингтон, где занимается "загадочным проектом". При этом сотрудники, все еще работающие на экс-президента США, избегают каких-либо ответов на вопросы по поводу его деятельности.

Журналисты выяснили, что бесплатный офис в Вашингтоне предоставлялся Байдену до июля. Предполагалось, что он мог работать над написанием книги или открытием библиотеки и фонда в свою честь.

