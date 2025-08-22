Евросоюз перевел Украине два транша в размере 4,05 млрд евро

Фото: depositphotos/ginasanders

Европейский союз (ЕС) перевел Киеву два транша, общий размер которых составил 4,05 миллиарда евро, ко Дню независимости, сообщила Еврокомиссия.

"Они включают транш из европейского Фонда поддержки Украины на 3,05 миллиарда евро и 1 миллиард евро через программу Еврокомиссии об оказании исключительной макрофинансовой помощи Украине", – цитирует организацию ТАСС.

По данным ЕК, всего с начала СВО Евросоюз потратил на Украину 168,9 миллиарда евро, из которых 59,6 миллиарда были направлены на оружие. Туда вошли двусторонние поставки и закупки через Европейский фонд мира.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте пообещал, что Альянс будет участвовать в укреплении ВСУ после окончания конфликта. При этом, по его словам, США и Венгрия исключают членство Украины в НАТО, однако объединение сделает все, чтобы войска страны были совместимы с блоком. Как пояснил Рютте, речь касается вооружения, организации и подготовки военных.

Между тем вице-президент США Джей Ди Вэнс указывал, что американский лидер Дональд Трамп хочет прекратить финансирование конфликта. Он объяснил, что граждане США устали отправлять собственные средства и налоги на Украину.

