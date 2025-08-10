Вэнс заявил, что Трамп хочет прекратить финансировать конфликт на Украине

Фото: 123RF/palinchak

Американский лидер Дональд Трамп хочет прекратить финансирование конфликта на Украине. Об этом сообщил в интервью телеканалу Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс, который поддерживает аналогичную позицию.

По словам Вэнса, граждане США устали отправлять собственные средства и налоги на Украину.

Ранее Трамп усомнился в том, что Украина использовала по назначению всю военную помощь, предоставленную администрацией бывшего президента США Джо Байдена. По его словам, Киев израсходовал не все 350 миллиардов долларов на закупку вооружений.

Глава Белого дома также заявил, что в будущем страны Евросоюза будут самостоятельно закупать американское вооружение для передачи Вооруженным силам Украины (ВСУ).

В свою очередь, Пентагон внес изменения в свою политику и сможет возвращать на свои склады оружие, предназначенное для Украины. Такой вывод сделали СМИ, ознакомившись со служебной запиской замминистра обороны Элбриджа Колби. В результате выделенные Киеву миллиарды долларов могут быть направлены на пополнение запасов, которые в Штатах сокращаются.

