NYT: в сенате США предложили выделить Киеву 54,6 млрд долларов на следующие два года

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В сенате Соединенных Штатов предложили принять законопроект о выделении Украине 54,6 миллиарда долларов на следующие два года, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The New York Times (NYT).

По данным издания, часть этой суммы будет выделена за счет конфискованных российских активов. Согласно законопроекту, полномочия президента США Дональда Трампа будут расширены, что позволит ему передавать оружие украинской стороне без согласования с конгрессом.

При этом, как отмечают журналисты, шансы на одобрение данного проекта невелики, поскольку многие республиканцы поддерживают курс Трампа на уменьшение трат на внешнюю помощь.

Кроме того, вице-президент Штатов Джей Ди Вэнс отмечал, что Киев "ни при каких обстоятельствах" не получит еще 60 миллиардов долларов помощи.

Ранее Трамп заявил, что сомневается в том, что Украина использовала всю военную помощь, предоставленную администрацией его предшественника Джо Байдена, по назначению. По его мнению, Киев потратил не все выделенные 350 миллиардов долларов на закупку вооружений. Президент США также подчеркнул, что европейские страны в будущем будут самостоятельно закупать американское вооружение для передачи ВСУ.