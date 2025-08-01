Пентагон закупит новейшие авиаракеты AMRAAM для передачи Украине и другим союзникам

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Министерство обороны США заявило о соглашении на поставку авиационных ракет AIM-120 AMRAAM, достигнутом с военно-промышленной компанией RTX Corporation. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на официальный сайт Пентагона.

Поставки обойдутся Минобороны США примерно в 3,5 миллиарда долларов. Отмечается, что ракеты планируется направить в подразделения американской армии, а также в Японию, Британию, ФРГ, Финляндию и Украину.

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Украине оборудования и услуг для ремонта боевых машин пехоты Bradley и систем ПВО HAWK Phase III на общую сумму около 322 миллионов долларов. При этом отмечалось, что сделка не предусматривает поставки самих боевых машин или ракет, она направлена именно на расширение возможностей Киева по обслуживанию уже полученного от Штатов вооружения.

Пентагон также подчеркнул, что реализация сделки будет способствовать поддержке целей внешней политики и интересов национальной безопасности США.