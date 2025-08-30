США отправляют Украине вооружения для более глубоких ударов по РФ

Фото: depositphotos/erik3804

США поставляют на Украину оружие, которое позволяет наносить более глубокие удары по территории России. Об этом заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитэкер в прямом эфире Fox News.

Он не стал уточнять, о каких именно видах вооружения идет речь, однако допустил, что украинские войска, скорее всего, применят их.

По словам Уитэкера, лидер США Дональд Трамп обеспечивает продолжение защиты Украины, в том числе за счет предоставления Киеву некоторых средств поражения, которые помогут ВСУ в наступательном плане.

Госдепартамент США ранее одобрил возможную продажу Украине более 3 тысяч ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего материально-технического обеспечения за 825 миллионов долларов.

Кроме того, по данным СМИ, Соединенные Штаты серьезно изменили позицию по вопросам гарантий безопасности для Украины. В частности, американская сторона согласилась предоставить возможным контингентам западных государств средства разведки и системы воздушной безопасности.