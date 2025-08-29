Макрон: новая встреча "коалиции желающих" состоится на следующей неделе

Фото: ТАСС/POOL/EPA/Manon Cruz

Новая встреча так называемой "коалиции желающих" состоится на следующей неделе, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом сообщает ТАСС.

По словам французского лидера, встреча необходима для того, чтобы отчитаться о работе европейских начальников штабов за последние дни. В ней примут участие Мерц, британский премьер-министр Кир Стармер, украинский президент Владимир Зеленский и другие европейские коллеги, отметил Макрон.

Политик также заявил, что Европа не должна допустить ситуации, чтобы кто-то вел переговоры по ситуации на Украине без украинских представителей или вместо них.

"Что касается Украины и поддержки Украины в нынешних условиях, то она многогранна. Прежде всего, это дипломатическая поддержка", – добавил Макрон, отметив, что и он, и Мерц планирует в эти выходные обсудить украинский вопрос с американским президентом Дональдом Трампом.

Вместе с тем радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на журнал The Atlantic сообщила, что Европа хочет узнать детали российско-американских переговоров.

По информации издания, европейские должностные лица оказались озадачены тем, что Владимир Путин мог пообещать Штатам за закрытыми дверями. Помимо этого, европейцев интересует, что американские чиновники вынесли для себя из их консультаций с Москвой и как это повлияет на попытки добиться мирного урегулирования.

В свою очередь, представитель Белого дома подчеркнул, что администрация Трампа продолжает контакты и с Россией, и с Украиной. По его словам, дальнейшее публичное обсуждение данной темы не отвечает интересам Штатов.

Ранее "коалиция желающих" выразила готовность направить свои силы на Украину по завершении боевых действий. В частности, объединение готово помочь обезопасить небо и моря Украины, а также восстановить ее армию.

При этом Трамп отмечал, что размещение войск Франции и Германии на Украине не должно быть проблемой для России. Также он заверял, что американских военных на украинской территории не будет до тех пор, пока он остается на посту главы Штатов.

