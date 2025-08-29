NYP: Трамп отменил выделение 1,5 млн долларов на рекламу картин художниц с Украины

Фото: depositphotos/actionsports

Администрация президента США Дональда Трампа намерена прекратить финансирование ряда международных программ и миротворческих инициатив, включая траты на рекламу картин украинских художниц. Об этом сообщает "Газета.ру", ссылаясь на New York Post.

Как указал источник, президент США собирается воспользоваться так называемой "карманной аннуляцией". Это юридический механизм, который не применялся на протяжении последних 48 лет. Он позволяет отменять решения конгресса о распределении бюджетных средств на общую сумму в 5 миллиардов долларов.

Среди планируемых сокращений – 24,6 миллиона долларов на борьбу с изменением климата в Гондурасе, 3,9 миллиона на продвижение демократии среди ЛГБТ-сообщества (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) на Западных Балканах, а также другие программы.

Вместе с тем в статье упоминается, что часть средств (1,5 миллиона долларов) была направлена на рекламу произведений украинских художниц. Однако конкретные работы, которые планировалось продвигать, не названы.

В конце августа США прекратили финансирование Украины для избежания лишних трат. Вместо этого Вашингтон решил продавать оружие НАТО.

До этого Трамп выражал сомнения в целевом использовании Украиной военной помощи, предоставленной администрацией его предшественника Джо Байдена. Как заявил Трамп в ходе встречи с законодателями в Белом доме, Украина могла потратить не все выделенные 350 миллиардов долларов на закупку вооружений.