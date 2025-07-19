NYT: в США фермеры готовятся к убыткам из-за пошлин Трампа на удобрения из РФ

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Американские фермеры готовятся к убыткам на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против России, передает The New York Times.

"Компании, импортирующие удобрения, уже закладывают возможную катастрофу в свои текущие расходы", – заявил президент Национального союза фермеров США Роб Ларью.

По его словам, введение пошлин способно привести к банкротству маленьких хозяйств. Некоторые американские фермеры уже рассматривают возможность продажи земли для того, чтобы избежать финансовых проблем.

Эксперты подчеркиваются, что в случае реальных санкций агросектор Штатов может столкнуться с ростом себестоимости продукции и дефицитом ресурсов.

Ранее глава Белого дома сказал, что США введут импортные пошлины в размере около 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон не достигнут сделки по украинскому конфликту через 50 дней.

Тем не менее Россия не заметила "декоративного ультиматума" со стороны американского президента, сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В свою очередь, СМИ утверждали, что в действительности заявление Трампа дает российской стороне преимущество, так как она сможет укрепить свои позиции на фронте.