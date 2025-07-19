Улицы в центре Москвы перекроют из-за фестиваля бега 19 июля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 июля, 18:30

Политика
Главная / Новости /

NYT: в США фермеры готовятся к убыткам из-за пошлин Трампа на удобрения из РФ

В США фермеры готовятся к убыткам из-за пошлин Трампа на удобрения из РФ – СМИ

Фото: 123RF/valio84sl

Американские фермеры готовятся к убыткам на фоне угроз президента США Дональда Трампа ввести пошлины против России, передает The New York Times.

"Компании, импортирующие удобрения, уже закладывают возможную катастрофу в свои текущие расходы", – заявил президент Национального союза фермеров США Роб Ларью.

По его словам, введение пошлин способно привести к банкротству маленьких хозяйств. Некоторые американские фермеры уже рассматривают возможность продажи земли для того, чтобы избежать финансовых проблем.

Эксперты подчеркиваются, что в случае реальных санкций агросектор Штатов может столкнуться с ростом себестоимости продукции и дефицитом ресурсов.

Ранее глава Белого дома сказал, что США введут импортные пошлины в размере около 100% в отношении РФ и ее торговых партнеров, если Москва и Вашингтон не достигнут сделки по украинскому конфликту через 50 дней.

Тем не менее Россия не заметила "декоративного ультиматума" со стороны американского президента, сказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В свою очередь, СМИ утверждали, что в действительности заявление Трампа дает российской стороне преимущество, так как она сможет укрепить свои позиции на фронте.

В США готовят ввести новый пакет санкций против торговых партнеров России

Читайте также


политикаэкономика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика