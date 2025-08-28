FT: США изменили позицию по вопросам гарантий безопасности для Украины

Фото: 123RF/berezko

Соединенные Штаты серьезно изменили позицию по вопросам гарантий безопасности для Украины. Об этом пишет RT со ссылкой на Financial Times.

По данным СМИ, американская сторона согласилась предоставить возможным контингентам западных государств средства разведки и системы воздушной безопасности.

В свою очередь, канцлер ФРГ Фридрих Мерц утверждает, что Европа не хочет капитуляции Украины, передает радио КП со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, это якобы даст России время на подготовку к новому конфликту.

"Такая капитуляция лишь выиграет время для России, а (Владимир. – Прим. ред.) Путин воспользуется им для подготовки к следующему конфликту", – пояснил Мерц.

Он подчеркнул, что боевые действия нужно прекратить, но "не любой ценой".

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что прекращает финансирование Украины. По его словам, теперь страна продает оружие НАТО, потому что Альянс согласился увеличить расходы на оборону до 5%.

Американский лидер также выражал сомнения в целевом использовании Украиной военной помощи, предоставленной администрацией его предшественника Джо Байдена. Киев, по мнению Трампа, мог потратить не все выделенные 350 миллиардов долларов на закупку вооружений.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс также отмечал, что администрация Байдена выделяла деньги Украине "без какой-либо реальной цели и дипломатии".

