26 августа, 21:33
США намерены урегулировать конфликт на Украине до конца 2025 года
Фото: ТАСС/Александр Река
Белый дом стремится достичь урегулирования украинского конфликта до конца 2025 года, заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф в ходе заседания президентского кабинета.
По его словам, администрация США рассчитывает, что за это время будут прекращены и другие вооруженные столкновения.
"Россия, Украина, Иран, Израиль, ХАМАС – в течение всей этой недели мы проводим встречи по всем этим трем конфликтам", – приводит слова Уиткоффа ТАСС.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила о "свете в конце туннеля" в рамках урегулирования конфликта на Украине. Она назвала саммит на Аляске очень продуктивным, указав, что он открыл путь для второй фазы переговоров.
По словам Левитт, Штаты будут обсуждать с Россией приемлемые для нее гарантии безопасности для Украины. При этом в их рамках Вашингтон не исключает поддержки с воздуха и поможет с координацией, уточнила она.
