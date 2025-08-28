Вице-президент США Вэнс: при Байдене Украина была "денежной ямой"

Фото: depositphotos/palinchak

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью USA Today рассказал, что администрация предыдущего американского президента Джо Байдена выделяла деньги Украине "без какой-либо реальной цели и дипломатии".

По словам Вэнса, при Байдене Украина была похожа на "странную денежную яму", куда Вашингтон бросал свои средства, не имея при этом никакого плана решения украинского конфликта.

"Когда Байден был у власти, Зеленский приезжал в Вашингтон и уезжал с миллиардами долларов без какой-либо реальной цели, дипломатии и понимания того, что мы собираемся купить за эти сто миллиардов долларов", – отметил Вэнс.

Вице-президент также назвал полезной для американских граждан перепалку с украинским лидером Владимиром Зеленским, которая произошла в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля.

Во время встречи украинский лидер и президент США Дональд Трамп обсуждали подписание сделки о редкоземельных металлах, однако украинский лидер на нее не согласился. Позднее лидер Штатов заявил, что Зеленский неуважительно относится к Вашингтону. Спустя время сделка по недрам была подписана.

Вместе с тем спецпосланник президента Соединенных Штатов Стивен Уиткофф указывал, что Белый дом стремится достичь урегулирования украинского конфликта до конца 2025 года. Администрация США также рассчитывает, что за это время будут прекращены и другие вооруженные столкновения.