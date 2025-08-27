Песков заявил, что РФ сохраняет настрой на дипломатическое решение конфликта на Украине

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Россия сохраняет настрой на урегулирование конфликта на Украине политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Для этого, безусловно, необходима взаимность со стороны Украины", – подчеркнул представитель Кремля.

При этом Москва высоко оценивает результативность переговоров РФ и США, прошедших на Аляске. Песков также подчеркнул, что усилия американского лидера Дональда Трампа очень важны и действительно могут помочь в урегулировании конфликта.

"Мы высоко ценим и также надеемся на то, что будут продолжены миротворческие и посреднические усилия со стороны президента Соединенных Штатов", – указал пресс-секретарь российского лидера.

Он также указал, что работа Вашингтона и Москвы по украинскому вопросу должна и дальше вестись в непубличном формате. Именно так можно достичь результатов, уверен Песков.

При этом он указал, что руководители российской и украинской переговорных групп находятся в контакте, но не назвал точных сроков их следующей личной встречи.

"Любые другие контакты (РФ и Украины. – Прим. ред.) на высоком или высшем уровне, как мы уже неоднократно говорили, должны быть хорошо подготовлены с тем, чтобы эти контакты стали результативными", – резюмировал представитель Кремля.

Ранее исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и его сторонники пытаются сделать невозможными любые мирные переговоры по урегулированию конфликта. Также он отметил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Киеву, но и Москве, так как безопасность России находится под угрозой.

Белый дом, в свою очередь, стремится достичь урегулирования украинского конфликта до конца 2025 года, указывал ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. По его словам, американская администрация рассчитывает, что за это время будут прекращены и другие вооруженные столкновения.

