Постпредство РФ в ООН: Зеленский пытается сделать невозможными переговоры по Украине

Фото: ТАСС/Zuma/Bernd Elmenthaler

Украинский президент Владимир Зеленский и его сторонники пытаются сделать невозможными любые мирные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. С таким заявлением выступил исполняющий обязанность постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Пока же мы сталкиваемся лишь с попытками Зеленского и его сторонников подорвать дух Аляски и сделать абсолютно невозможными любые содержательные мирные переговоры по украинскому кризису", – приводит ТАСС слова дипломата.

Полянский добавил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Киеву, но и Москве, так как безопасность России "находится под угрозой".

Белый дом стремится достичь урегулирования украинского конфликта до конца 2025 года, заявил спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. По его словам, администрация США рассчитывает, что за это время будут прекращены и другие вооруженные столкновения.

В свою очередь, лидер США Дональд Трамп пригрозил Москве "экономической войной" в случае отсутствия прогресса по украинскому урегулированию. Он отметил, что хочет мира на Украине, поэтому допускает введение санкций и таможенных пошлин, если его не удовлетворит результат переговоров по украинскому кризису.