Канцлер ФРГ Мерц заявил об ужесточении санкций в случае отмены встречи Путина и Зеленского

Фото: AP Photo/Ebrahim Noroozi

Если встреча Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского не состоится в ближайшее время, то "мяч снова окажется на стороне европейцев и американцев", заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Он высказался об этом в ходе пресс-конференции с премьером Канады Марком Карни, трансляцию вело правительство Германии.

Политик напомнил, что в случае отмены встречи американский лидер Дональд Трамп предлагал провести трехстороннюю беседу, в которой примут участие он сам, Путин и Зеленский.

"Это был бы логичный следующий шаг, который должен был бы последовать, если бы эта фактически согласованная встреча не состоялась в течение двух недель", – сказал Мерц.

Он отметил, что при отказе российской стороны пойти навстречу, "потребуется еще большее давление". На этот случай, продолжил канцлер, Евросоюз разрабатывает дальнейшие санкции. Введение дополнительных штрафных пошлин не исключал также Трамп.

Между тем Европа и США совместно с Украиной разрабатывают возможные гарантии безопасности, указал Мерц. По его словам, они прежде всего направлены на то, "чтобы украинская армия была способна защищать страну в долгосрочной перспективе".

Ранее глава Белого дома допустил, что возможная встреча лидеров РФ и Украины может не дать нужного результата.

Он также считает, что Путин испытывает неприязнь к Зеленскому. Таким образом, Трамп ответил на вопрос СМИ о том, почему российский лидер якобы не хочет встречаться с лидером Украины.