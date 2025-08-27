Трамп прокомментировал слова Лаврова о нелегитимности Зеленского

Фото: ТАСС/AP/Mark Schiefelbein

Президент США Дональд Трамп резко ответил на слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о легитимности Владимира Зеленского на посту президента Украины. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами.

Один из представителей СМИ поинтересовался у главы Белого дома, что он думает о недавних заявлениях Лаврова в интервью NBC News по поводу нелегитимности Зеленского.

Лавров отмечал, что Москва признает Зеленского де-факто главой украинского режима, но считает его нелегитимным по конституции. Несмотря на это, Владимир Путин готов с ним встретиться, добавил глава МИД РФ.

Трамп заявил, что в действительности эта тема является абсолютно неважной.

"То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь", – сообщил президент США.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф подчеркнул, что Вашингтон стремится достичь урегулирования украинского конфликта до конца текущего года. Помимо этого, власти США рассчитывают, что за это время будут прекращены и другие вооруженные столкновения.

Трамп заявил о возможности "экономической войны" против России в случае отсутствия прогресса по украинскому урегулированию. При этом глава Белого дома подчеркнул, что меры могут быть введены и в отношении Украины. По его словам, он не считает Зеленского невиновным в отсутствии явного движения к миру на Украине.