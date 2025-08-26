Рубио обсудил урегулирование на Украине с главами МИД Евросоюза

Фото: ТАСС/EPA/POOL/AARON SCHWARTZ

Госсекретарь США Марко Рубио провел переговоры с главами МИД стран Евросоюза по урегулированию украинского конфликта, сообщили в Госдепе.

Во встрече также принимали участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Стороны договорились продолжать сотрудничество в дипломатических усилиях по прекращению конфликта на Украине путем достижения прочного урегулирования на основе переговоров.

В МИД Украины ранее заявляли, что украинский лидер Владимир Зеленский готов обсуждать территориальные вопросы только на встрече с Владимиром Путиным. В ведомстве подчеркнули, что это является единственным путем для начала обсуждения территориальных вопросов.

Москва надеется, что попытки Запада помешать процессу урегулирования ситуации на Украине будут сорваны, отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра, процесс, заложенный Путиным и американским лидером Дональдом Трампом, принес неплохие результаты.