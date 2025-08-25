Китай не подтвердил планы отправить своих миротворцев на Украину

Фото: depositphotos/jackmalipan

Китай не планирует отправлять свой воинский контингент на Украину в рамках миротворческой миссии. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Ранее в ряде зарубежных СМИ появилась информация о том, что Китай якобы готов направить на Украину своих миротворцев в рамках гарантий безопасности.

"Данная информация не соответствует действительности. Позиция Китая по украинскому вопросу ясна и последовательна", – цитирует представителя МИД ТАСС.

Ранее эксперты предположили, что западные страны могут разместить войска на Украине без одобрения России. Некоторые полагали, что это произойдет после окончания конфликта. Однако другие аналитики указали на то, что если бы такая возможность была, то Россия бы не пошла на мирное соглашение.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев, в свою очередь, заявлял о неприемлемости размещения войск НАТО на Украине под видом миротворцев. По его словам, в таких гарантиях безопасности нет необходимости.

