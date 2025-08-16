Китай поддержал взаимодействие России и США

Фото: depositphotos/jackmalipan

Пекин приветствует взаимодействие России и Соединенных Штатов по вопросам двусторонних отношений и урегулирования конфликта на Украине. Таким образом пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй прокомментировал встречу Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа на Аляске.

Дипломат отметил, что у сложных вопросов не бывает простых решений. Тем не менее китайская сторона будет поддерживать все усилия, которые могут потенциально привести к мирному урегулированию.

"Вне зависимости от того, как будет развиваться ситуация, Китай будет твердо придерживаться своей позиции и останется привержен продвижению мира и содействию переговорам", – цитирует представителя дипмиссии ТАСС.

По итогам переговоров Путина и Трампа в Анкоридже на Аляске Москва и Вашингтон пришли к соглашению по поводу множества вопросов, однако сделка по Украине пока не была достигнута.

Президент РФ подчеркнул, что Москва готова работать над безопасностью Украины, а также заинтересована в долгосрочном и устойчивом мире. Трамп добавил, что теперь достижение договоренности по прекращению огня зависит от украинского президента Владимира Зеленского.

Глава Белого дома также анонсировал подготовку трехсторонней встречи с участием его самого, Путина и Зеленского.