Трамп заявил, что договоренность по Украине теперь зависит от Зеленского

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Президент США Дональд Трамп после прошедших на Аляске переговоров с Владимиром Путиным заявил, что теперь договоренность по прекращению конфликта на Украине зависит от лидера этой страны Владимира Зеленского.

"Я думаю она (сделка по Украине. – Прим. ред.) может быть заключена. Теперь от Зеленского зависит, будет ли она заключена", – сообщил глава Белого дома в интервью Fox News.

Трамп охарактеризовал встречу с Путиным как очень хорошую, подчеркнув, что Москве и Вашингтону удалось согласиться по "многим важным пунктам". Он также выразил уверенность, что российский президент хочет добиться договоренности по Украине.

Глава США отметил, что ему с Путиным удалось во многом согласовать в том числе вопрос о гарантиях безопасности Украины. Однако он отказался раскрывать какие-либо подробности.

Американский лидер добавил, что окончание украинского кризиса ознаменует собой важное достижение, как для Путина, так и для Зеленского. По его словам, во время прошедших переговоров в Анкоридже удалось достичь "большого прогресса", и теперь есть довольно высокая вероятность заключения соглашения по урегулированию конфликта.

Путин прибыл в Анкоридж на Аляске для переговоров с Трампом вечером 15 августа. Встреча делегаций во главе с президентами продлилась примерно 2 часа и 45 минут.

По итогам переговоров президент РФ заявил, что Москва готова работать над безопасностью Украины. Российская сторона искренне заинтересована в том, чтобы положить конец кризису вокруг Украины.

Трамп, в свою очередь, отметил, что у сторон появился неплохой шанс достичь мирного урегулирования на Украине, однако сделка по прекращению конфликта пока не достигнута.