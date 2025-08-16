Трамп допустил, что может приехать в Москву на встречу с Путиным

Фото: 123RF/palinchak

Президент США Дональд Трамп допустил, что может приехать в Москву на следующую встречу с Владимиром Путиным. Об этом он сообщил во время пресс-конференции по итогам переговоров РФ и США.

Во время конференции российский президент на английском языке предложил Трампу провести их следующую встречу в Москве.

"О, это интересно. Меня могут за это немного покритиковать, но я могу представить, что это возможно. Большое спасибо, Владимир", – ответил глава Белого дома.

Трамп добавил, что рассчитывает на проведение результативных встреч между Вашингтоном и Москвой в ближайшем будущем. В частности, он рассчитывает "очень скоро" вновь переговорить с Путиным. Американский лидер подчеркнул, что у него всегда были замечательные отношения с президентом РФ.

Посол РФ в США Александр Дарчиев сообщил РИА Новости, что если следующая встреча Путина и Трампа пройдет в Москве, то Россия выдаст визы делегации намного быстрее американцев. При этом если встреча будет запланирована в Магадане, то выдача документов пройдет еще быстрее.

Переговоры России и США в Анкоридже на Аляске завершились. Встреча Путина и Трампа в узком составе делегаций длилась около 2 часов 45 минут. По ее итогам состоялась совместная пресс-конференция.

Путин подчеркнул, что Россия готова работать над безопасностью Украины, а также над долгосрочным урегулированием конфликта. В свою очередь, Трамп заявил, что сделка по Украине пока не была достигнута, однако сторонам удалось согласовать большинство вопросов.