ООН приветствует продолжение конструктивного диалога РФ и США

Фото: 123RF/palinchak

Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует продолжение конструктивного диалога между Россией и Соединенными Штатами. Так официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал итоги саммита Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, его слова приводит ТАСС.

В организации вновь призвали к немедленному прекращению огня на Украине в качестве первого шага к справедливому и всеобъемлющему миру в соответствии с Уставом ООН.

Дюжаррик добавил, что всемирная организация готова оказать поддержку любым значимым усилиям для достижения устойчивого мира на Украине.

Переговоры делегаций РФ и США во главе с Путиным и Трампом официально завершились на Аляске. По словам Путина, беседа прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

По итогам обсуждений лидер РФ заявил, что Москва готова работать над безопасностью Украины. Он добавил, что Россия заинтересована в устойчивом и долгосрочном урегулировании конфликта.

Трамп подчеркнул, что Москве и Вашингтону удалось согласовать множество вопросов. Он подчеркнул, что теперь договоренность по прекращению огня на Украине зависит от украинского президента Владимира Зеленского.