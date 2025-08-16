Участки Тверской улицы перекрыты из-за замены асфальта

Новости

Новости

16 августа, 06:31

Политика

ООН приветствует продолжение конструктивного диалога РФ и США

Фото: 123RF/palinchak

Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует продолжение конструктивного диалога между Россией и Соединенными Штатами. Так официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал итоги саммита Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, его слова приводит ТАСС.

В организации вновь призвали к немедленному прекращению огня на Украине в качестве первого шага к справедливому и всеобъемлющему миру в соответствии с Уставом ООН.

Дюжаррик добавил, что всемирная организация готова оказать поддержку любым значимым усилиям для достижения устойчивого мира на Украине.

Переговоры делегаций РФ и США во главе с Путиным и Трампом официально завершились на Аляске. По словам Путина, беседа прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

По итогам обсуждений лидер РФ заявил, что Москва готова работать над безопасностью Украины. Он добавил, что Россия заинтересована в устойчивом и долгосрочном урегулировании конфликта.

Трамп подчеркнул, что Москве и Вашингтону удалось согласовать множество вопросов. Он подчеркнул, что теперь договоренность по прекращению огня на Украине зависит от украинского президента Владимира Зеленского.

Путин оценил усилия США по урегулированию ситуации на Украине

политика

