Трамп заявил, что пока не будет вводить новые санкции против РФ

Фото: 123RF/palinchak

Американский президент Дональд Трамп заявил, что пока не видит необходимости в введении новых антироссийских санкций. Об этом он сообщил в интервью Fox News по итогам прошедшего на Аляске саммита РФ и США.

"Учитывая то, что произошло сегодня, думаю, мне не нужно думать об этом сейчас", – отметил Трамп.

Он вновь заявил, что прошедшая встреча с Владимиром Путиным была очень хорошей. Тем не менее лидер США не исключил, что может вернуться к рассмотрению новых санкций против РФ в будущем.

Трамп уже заявлял, что может подумать над возможностью усиления давления на Россию и торговых партнеров Москвы в следующие две–три недели. Это будет зависеть от дальнейшего развития ситуации вокруг Украины.

По итогам переговоров Путина и Трампа в Анкоридже на Аляске Москва и Вашингтон пришли к соглашению по поводу множества вопросов, однако сделка по Украине пока не была достигнута.

Президент РФ подчеркнул, что Москва готова работать над безопасностью Украины, а также заинтересована в долгосрочном и устойчивом мире. Трамп добавил, что теперь достижение договоренности по прекращению огня зависит от президента Украины Владимира Зеленского.