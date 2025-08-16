Трамп назвал Путина сильным и умным лидером

Фото: x.com/WhiteHouse

Американский президент Дональд Трамп назвал Владимира Путина сильным и умным лидером. Об этом он сообщил в интервью Fox News после прошедших переговоров на Аляске.

Интервьюер поинтересовался у Трампа, мог ли российский президент согласиться на участие в данном саммите из-за "экономического давления на РФ" либо из-за решения членов НАТО повысить оборонные расходы.

"Он очень умный человек. Нет ничего, что вынудило бы его сесть за стол переговоров (на Аляске. – Прим. ред.). Я думаю, он уважает нашу страну", – ответил президент США.

Переговоры делегаций РФ и США во главе с Путиным и Трампом официально завершились на Аляске. По словам Путина, беседа прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

По итогам обсуждений лидер РФ заявил, что Москва готова работать над безопасностью Украины. Он добавил, что Россия заинтересована в устойчивом и долгосрочном урегулировании конфликта.

Трамп подчеркнул, что стороны пока не заключили сделку по Украине, однако Москве и Вашингтону удалось согласовать множество вопросов. Он также добавил, что теперь договоренность по прекращению огня на Украине зависит от лидера этой страны Владимира Зеленского.