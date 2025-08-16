РФ подготовила документы для восстановления авиасообщения с США

Фото: depositphotos/nitinut380

Российская сторона подготовила документы для восстановления прямого авиасообщения с США. Об этом заявил посол РФ в США Александр Дарчиев журналисту ВГТРК Павлу Зарубину во время прошедшего саммита двух стран на Аляске.

"Наша инициатива, мы считаем, она способствовала бы реальной нормализации, это восстановление прямого авиасообщения между нашими странами. Мы подготовили документы соответствующие, российская сторона, свои варианты, они обсуждаются", – отметил дипломат.

Тем не менее, добавил он, без возврата конфискованной российской дипломатической собственности в США решение других вопросов затруднено.

Переговоры делегаций РФ и США во главе с Путиным и Трампом официально завершились на Аляске. По словам Путина, беседа прошла в конструктивной и взаимоуважительной атмосфере.

По итогам обсуждений лидер РФ заявил, что Москва готова работать над безопасностью Украины. Он добавил, что Россия заинтересована в устойчивом и долгосрочном урегулировании конфликта.

Трамп подчеркнул, что стороны пока не заключили сделку по Украине, однако Москве и Вашингтону удалось согласовать множество вопросов.