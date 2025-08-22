В Госдуме назвали абсурдной идею приглашения России в НАТО

В США предложили принять Россию в НАТО, чтобы урегулировать украинский кризис. Почему подобная идея возникла и насколько она целесообразна, разбиралась Москва 24.

Забытое старое

России необходимо предоставить членство в НАТО, заявил в эфире телеканала One America News бывший конгрессмен, республиканец Мэтт Гетц. При этом решение позволит президенту США Дональду Трампу получить от Владимира Путина "все, что он хочет", подчеркнул Гетц. Речь, в частности, идет об урегулировании территориальных споров и прекращении боевых действий на Украине, а также установлении экономического сотрудничества.





Мэтт Гетц бывший конгрессмен, республиканец Прежде чем вы предположите, что я сумасшедший, раз думаю о НАТО и России как о партнерах, скажу, что эта идея уже некоторое время обсуждается в кругах левых и правых внешнеполитических деятелей.

Возможность вступления РФ в альянс обговаривалась Владимиром Путиным и экс-президентом США Биллом Клинтоном еще в 2000 году во время встречи в Кремле. Американская сторона тогда заявила о "серьезном" настрое относительно российского сотрудничества с НАТО, говорится в материалах, опубликованных организацией National Security Archive 21 августа.

"Я понимаю, что внутренние соображения в России пока этого не позволят, но со временем Россия должна быть членом всех организаций, которые поддерживают единство цивилизованного мира", – приводятся в документах слова Клинтона.

Факт дискуссии подтверждал и Владимир Путин в интервью журналисту Такеру Карлсону в феврале 2024 года. По словам российского лидера, в тот момент он решил "попробовать восстановить отношения".





Владимир Путин президент России Я ему задал вопрос: "Слушай, Билл, а как ты думаешь, если бы Россия поставила вопрос о вступлении в НАТО, это возможно?" Вдруг он сказал: "Ты знаешь, это интересно, я думаю, что да". А вечером, когда мы с ним встретились уже на ужине, он говорит: "Я разговаривал со своими, со своей командой – нет, сейчас это невозможно".

В последствии Россия неоднократно настаивала на недопустимости расширения НАТО к границам своей страны. В то же время курс на вступление в альянс в 2002 году официально провозгласила Украина, после чего в 2003-м соответствующую цель утвердила Верховная Рада в законе "Об основах национальной безопасности". К 2008-му в ходе участия в Бухарестском саммите НАТО Киев запросил план действий для присоединения к блоку, а в 2022-м на фоне СВО президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку о приеме в НАТО в ускоренном порядке.

"Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами альянса. Они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия", – писал политик в своем телеграм-канале.

При этом отказ Украины от членства в НАТО является одним из условий для урегулирования кризиса в отношениях с Россией. Более того, в августе 2025 года на невозможность сотрудничества Украины с альянсом указывал президент США Дональд Трамп.



НАТО (North Atlantic Treaty Organization или организация Североатлантического договора) было создано в 1952 году. В состав блока в настоящее время входят 32 государства, среди которых Франция, Италия, Великобритания, Германия, США и другие. При этом в 2023-м году альянс расширился за счет вступления в него Финляндии, а в 2024-м – Швеции. Цель НАТО состоит в том, чтобы "гарантировать свободу и безопасность своих членов с помощью политических и военных средств", говорится на сайте организации. При этом страны альянса во время саммита в Гааге в июне 2025 года договорились нарастить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Более того, по данным самой организации, ее военные расходы в 2024 году превысили 1,3 триллиона долларов.



Отвлечь внимание

Вступление России в НАТО нереалистично из-за агрессивной однополярной политики альянса, заявил Москве 24 заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.





Юрий Швыткин заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Вся сегодняшняя деятельность этой организации приводит к негативным последствиям, которые абсолютно непригодны для нашей страны. Взять только политику по украинскому кризису: проводятся учения вблизи наших границ, идет оснащение солдат ВСУ оружием, предпринимаются попытки сорвать переговорный процесс. Здесь можно продолжать до бесконечности.

Схожего мнения придерживается и первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с Москвой 24 он подчеркнул, что стратегия военно-политического альянса – позиционирование РФ как врага.

При этом эффективным решением для урегулирования украинского кризиса депутат назвал расформирование НАТО.

"Нет смысла рассматривать абсурдные предложения. Сегодня есть сопротивление со стороны стран альянса по продвижению мирного соглашения. И мы это все прекрасно видим", – подчеркнул Алексей Чепа.

Рассуждая о том, зачем в США вообще подняли вопрос с членством России в НАТО, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с Москвой 24 предположил, что речь идет о попытке отвлечь внимание от действительно актуальных проблем.





Андрей Кошкин завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Сейчас геополитическая ситуация не такая благоприятная, как это было, допустим, в 1954 году, когда СССР подавал заявку в альянс. И то тогда там выставили невозможные условия для присоединения, вплоть до разоружения до Дальнего Востока. Поэтому было ясно, что никаких путей соприкосновения нет.

Запад в принципе не настроен на сотрудничество с Россией и не планирует искать способы сбалансировать ситуацию в мире, резюмировал Кошкин.

