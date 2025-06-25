Страны НАТО договорились повысить оборонные расходы до 5% ВВП

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Страны НАТО договорились повысить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Это следует из опубликованного заявления Североатлантического альянса по итогам саммита в Гааге.

"Эти инвестиции обеспечат нас силами, потенциалом, ресурсами, инфраструктурой и позволят нам нарастить боеготовность и повысить устойчивость, которые необходимы для сдерживания и обороны", – отмечается в сообщении.

Согласно заявлению, государства НАТО должны будут ежегодно выделять не менее 3,5% ВВП на основные оборонные нужды. До 1,5% ВВП будет уходить на защиту критически важной инфраструктуры, стимулирование инноваций, укрепление оборонно-промышленной базы и другие задачи.

Кроме того, ежегодно страны должны будут предоставлять план по достижению 5%. На 2029 год намечается пересмотр целей.

Также государства блока расширят промышленное сотрудничество и исключат торговые барьеры в оборонной сфере. При расчете расходов участники Альянса учтут прямые взносы на военные нужды Украины.

Ранее министры обороны НАТО утвердили планы по самому значительному увеличению военных возможностей Альянса со времен холодной войны. Туда вошли средства противовоздушной обороны, танки, системы большой дальности, беспилотные летательные аппараты и сухопутные войска.

