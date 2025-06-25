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Североатлантический альянс резко увеличит расходы на оборону из-за Владимира Путина. С таким заявлением выступил глава МИД Польши Радослав Сикорский на полях саммита НАТО в Гааге, передает РИА Новости.

"Путин разбудил гиганта. Теперь мы потратим на оборону значительные деньги", – сообщил Сикорский.

Ранее Путин назвал беспардонной ложью заявления о планах России вторгнуться в Европу. Он сообщил, что такую "страшилку" руководство НАТО самостоятельно придумало и повторяет из года в год. По его мнению, это нужно для того, чтобы обманывать собственный народ и вытаскивать из него деньги.

При этом генсек Альянса Марк Рютте не смог ответить на вопрос, почему он считает, что Россия нападет на Европу в течение нескольких лет.

До этого сообщалось, что дипломаты, которые представляют европейские страны, входящие в состав НАТО, на протяжении нескольких дней пытались скрыть понижение статуса Украины на саммите в Гааге.

По версии СМИ, это было сделано для того, чтобы обратить внимание президента США Дональда Трампа на привлекательность сделки по повышению расходов на оборону. Президент Украины Владимир Зеленский понимает, что НАТО уделяет его стране все меньше времени, поэтому пытается "отчаянно напомнить о своей проблеме".

