Трамп опубликовал личное сообщение от Рютте о Европе

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Президент США Дональд Трамп опубликовал личное сообщение от генсека НАТО Марка Рютте, в котором руководитель Альянса поблагодарил его за то, что Европе необходимо будет потратиться на оборонные расходы. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пост политика в соцсети Truth Social.

По словам генсека НАТО, Альянс смог добиться увеличения Европой расходов на оборону до 5% ВВП. Как он отметил, этого было нелегко достигнуть.

"Европа заплатит большую цену, как и должна, и это будет твоя победа", – написал Рютте.

Ранее министры обороны НАТО утвердили планы по самому значительному увеличению военных возможностей Альянса со времен холодной войны. Инициатива включает в себя средства противовоздушной обороны (ПВО), танки, системы большой дальности, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) и сухопутные войска.

