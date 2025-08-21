NYT: западные страны могут разместить войска на Украине без российского одобрения

Фото: 123RF/bialasiewicz

Страны Запада могут разместить войска на Украине без российского одобрения, передает "Московский комсомолец" со ссылкой на The New York Times.

Некоторые эксперты считают, что это может произойти после окончания вооруженного конфликта. Однако другие аналитики указывают на то, что если бы такая возможность оставалась, Москва не согласилась бы на мирное соглашение.

Это связано с противодействием Владимира Путина присутствию войск НАТО на Украине. По словам эксперта Сэмюэля Шарапа, такая перспектива удержала бы РФ от прекращения боевых действий.

Ранее в СМИ появилась информация, что Путин вряд ли согласится на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Позиция РФ заключается в том, что контакты между лидерами возможны после выработки условий сделки. Для Москвы это означает капитуляцию Киева.

