Спецпосланник Трампа Уиткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке

Фото: ТАСС/EPA/WILL OLIVER

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что на этой неделе встретится с украинскими представителями в Нью-Йорке, назвав это "очень серьезным сигналом". Об этом политик заявил в интервью Fox News.

По словам Уиткоффа, власти США хотят до конца текущего года найти "ингредиенты" к мирному соглашению по Украине.

"У нас есть технические команды, которые работают над этим. Мы надеемся, что к концу этого года, а может быть и немного раньше, мы сможем найти все необходимые ингредиенты для заключения мирного соглашения", – подчеркнул спецпосланник лидера США.

Он добавил, что украинские власти в данный момент рассматривают мирное предложение российской стороны. Уиткофф выразил уверенность, что Москва хочет разрешения конфликта, однако ситуация вокруг Украины сложнее только территориальных вопросов. Решение о них будет принимать Киев, а не Вашингтон, отметил политик.

Представитель Белого дома также рассказал, что американская сторона на ежедневной основе поддерживает диалог с Москвой по украинскому урегулированию.

Уиткофф уже заявлял, что Белый дом стремится достичь урегулирования украинского конфликта до конца 2025 года. При этом администрация США рассчитывает, что за это время будут прекращены и другие вооруженные столкновения.

Россия демонстрирует гибкость на переговорах по урегулированию украинского конфликта, а США ведут процесс добросовестно, отмечал вице-президент США Джей Ди Вэнс.