Госдеп одобрил продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM
Фото: depositphotos/teamtime
Госдепартамент США одобрил возможную продажу Киеву более 3 тысяч ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего материально-технического обеспечения за 825 миллионов долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности США, входящее в состав Пентагона.
Там уточнили, что власти Украины запросили у Вашингтона до 3 350 подобных ракет и навигационные системы для них. Чтобы оплатить оружие, Киев может воспользоваться средствами, предоставленными Норвегией, Данией и Нидерландами, добавили в Агентстве.
США допускают возможность того, что на данном этапе Россия и Украина не готовы положить конец конфликту, заявили ранее в Белом доме. Тем не менее американские власти рассчитывают достичь урегулирования украинского конфликта до конца 2025 года.
Россия сохраняет настрой на решение конфликта политико-дипломатическими средствами, для чего необходима взаимность со стороны Украины, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом Москва высоко оценивает результативность переговоров РФ и США на Аляске, добавил он.
