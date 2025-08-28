Госдеп одобрил продажу Украине более 3 тысяч ракет ERAM

Фото: depositphotos/teamtime

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Киеву более 3 тысяч ракет воздушного базирования ERAM и сопутствующего материально-технического обеспечения за 825 миллионов долларов. Об этом сообщает Агентство по сотрудничеству в области безопасности США, входящее в состав Пентагона.

Там уточнили, что власти Украины запросили у Вашингтона до 3 350 подобных ракет и навигационные системы для них. Чтобы оплатить оружие, Киев может воспользоваться средствами, предоставленными Норвегией, Данией и Нидерландами, добавили в Агентстве.

США допускают возможность того, что на данном этапе Россия и Украина не готовы положить конец конфликту, заявили ранее в Белом доме. Тем не менее американские власти рассчитывают достичь урегулирования украинского конфликта до конца 2025 года.

Россия сохраняет настрой на решение конфликта политико-дипломатическими средствами, для чего необходима взаимность со стороны Украины, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом Москва высоко оценивает результативность переговоров РФ и США на Аляске, добавил он.