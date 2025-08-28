Белый дом: США допускают, что РФ и Украина не готовы положить конец конфликту

Фото: ТАСС/АР/Kirsty Wigglesworth

США допускают возможность того, что на данном этапе Россия и Украина не готовы положить конец конфликту, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Возможно, обе стороны этой войны не готовы к ее прекращению. Президент (США Дональд Трамп. – Прим. ред.) хочет, чтобы она прекратилась, но лидеры этих двух стран нуждаются в ее прекращении и тоже должны хотеть этого", – приводит ее слова РИА Новости.

Левитт добавила, что американский лидер позже планирует сделать несколько "дополнительных заявлений" по ситуации на Украине. Однако она не уточнила, когда это произойдет.

Ранее исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и его сторонники пытаются сделать невозможными любые мирные переговоры по урегулированию конфликта. Также он отметил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Киеву, но и Москве, так как безопасность России находится под угрозой.

Белый дом, в свою очередь, стремится достичь урегулирования украинского конфликта до конца 2025 года, указал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. По его словам, американская администрация рассчитывает, что за это время будут прекращены и другие вооруженные столкновения.

