The Atlantic: Трамп считает требования Зеленского и Европы по Украине нереалистичными

Фото: ТАСС/ЕPA/POOL/YURI GRIPAS

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп считает требования украинского коллеги Владимира Зеленского и европейских лидеров относительно урегулирования конфликта на Украине "нереалистичными". Об этом сообщает журнал The Atlantic со ссылкой на источники.

По информации издания, американский лидер становится все более "нетерпеливым" относительно переговорного процесса. Глава Белого дома выражает недовольство тем фактом, что его "дипломатические попытки" урегулировать украинский конфликт пока не увенчались успехом.

Кроме того, Трамп считает, что Киеву "необходимо смириться" с возможностью потери части территорий для прекращения конфликта с РФ.

При этом отмечается, что президент США и его команда по национальной безопасности продолжают взаимодействие как с российскими, так и с украинскими официальными лицами.

Ранее исполняющий обязанности постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Зеленский и его сторонники пытаются сделать невозможными любые мирные переговоры по урегулированию конфликта. Также он отметил, что гарантии безопасности должны быть предоставлены не только Киеву, но и Москве, так как безопасность России находится под угрозой.

Белый дом, в свою очередь, стремится достичь урегулирования украинского конфликта до конца 2025 года, указал спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. По его словам, американская администрация рассчитывает, что за это время будут прекращены и другие вооруженные столкновения.

