Политолог Макаркин: Трамп посылает сигналы, что не хочет ужесточать санкции против РФ

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести новые санкции против России. Какие рестрикции это могут быть и что в этом случае грозит нашей стране, разбиралась Москва 24.

"Экономическая война"

Президент США Дональд Трамп выразил готовность начать новый этап введения санкций против России, о чем сообщил 7 сентября. Однако никаких деталей на эту тему американский лидер журналистам не рассказал. В то же время глава Белого дома заявил о планах поговорить с Владимиром Путиным в ближайшее время.

"Очень скоро. В течение ближайших нескольких дней", – уточнил он.

Кроме того, Трамп в очередной раз прокомментировал конфликт на Украине. В частности, президент США выразил недовольство происходящим, но намерен продолжать шаги в сторону урегулирования ситуации. При этом в начале сентября Трамп говорил о "фазе два и фазе три" в плане усиления давления на Москву в случае медленных темпов переговоров. Также он привел в пример вторичные санкции США против Индии, которые якобы стоили России "миллиарды долларов".





Дональд Трамп президент США Вы называете это отсутствием действий? А я еще не приступил ко второй фазе или к третьей. Но когда вы говорите, что не было предпринято действий, думаю, вам нужно искать новую работу.

О "серьезных мерах" против РФ Трамп говорил журналистам и в конце августа 2025 года. При этом он признал, что, если не заключить сделку по Украине, может начаться "экономическая война".

"Это будет плохо для России. И я не хочу этого. Надо посмотреть. Зеленский тоже не безупречен. Но "для танцев нужно двое". Нужна их встреча", – сказал американский лидер.

В то же время сам Трамп в начале августа признавал неэффективность подобных мер сдерживания. Причиной же их введения он называл якобы желание РФ продолжать боевые действия.

"Санкции будут, но, похоже, они довольно успешно их избегают. Знаете, они хитрые люди, и им довольно успешно удается их избегать, так что посмотрим, что из этого выйдет", – говорил американский лидер.

О вероятности введения санкций заявил телеканалу NBC и министр финансов США Скотт Бессент. Но для этого необходимо, чтобы к давлению на Россию присоединились европейские партнеры, подчеркнул он.

В то же время газета The Wall Street Journal сообщила, что во время встречи "коалиции желающих", которая состоялась в Париже 4 сентября, Трамп не взял на себя четких обязательств о введении новых рестрикций в отношении России. Схожая информация и у немецкого издания Bild, которое узнало о содержании "горячего разговора" президента США с лидерами Евросоюза по телефону в тот же день.

"Европейская сторона не ожидает, что Трамп согласится на санкции против России", – сказано в публикации.

Кроме того, телеканал CNN рассказал со ссылкой на чиновников из администрации США, что американский лидер опасается сорвать переговоры с Россией своими угрозами в ее адрес.

"Россия давно адаптировалась"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия учитывает заявления США о введении санкций, однако им пора принять неэффективность подобных мер.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента Никакие санкции не смогут заставить Российскую Федерацию изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил наш президент.

Первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в беседе с Москвой 24 согласился, что США не могут повлиять на экономику России, так как между странами практически отсутствуют двусторонние торговые отношения.

"Сейчас идет давление на деловых партнеров РФ. В частности, Трамп повысил пошлины для индийских товаров, поступающих в Соединенные Штаты, на 25%. При этом ранее он обложил Индию пошлиной еще в 25%. Таким образом, в отношении страны действуют пошлины в 50%, а это много. Тем не менее пока Индия заявила, что не собирается отступать и продолжит сотрудничество с Россией", – рассказал политолог.

Также он предположил, что Трамп мог бы ввести повышенные пошлины для Китая. Однако в настоящее время между двумя странами ведутся переговоры, а также готовится встреча президента США с лидером КНР Си Цзиньпином.





Алексей Макаркин первый вице-президент Центра политических технологий Если с Китаем вести такую же политику, как и с Индией, это превратится в масштабный конфликт, а Трамп хочет этого избежать. Кроме того, все эти действия еще больше подталкивают другие страны к сотрудничеству с Россией.

В то же время некоторые страны Евросоюза продолжают покупать российские энергоносители на вторичном рынке. Поэтому Вашингтон может надавить на своих союзников, чтобы те прекратили подобные сделки, отметил политолог.

"При этом Трамп посылает некоторые сигналы, которые показывают, что на самом деле он не хочет ужесточения санкций. Это подтверждает хотя бы то, что он постоянно выступает за диалог с президентом России и проведение переговоров. Это знак, что глава США надеется на урегулирование конфликта", – заметил Макаркин.

Научный руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в разговоре с Москвой 24 подчеркнул, что предложить нечто новое в плане ограничений США уже не могут.





Георгий Остапкович научный руководитель центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ Все санкции, какие только были возможны, уже введены. И Россия давно адаптировалась к этому. Они, конечно, радость не приносят, но возможность с ними бороться есть.

В то же время экономист отметил, что главным по введению санкций пока является Евросоюз, а не США.

"Со стороны Трампа, сколько он работает, никаких санкций против РФ не было. Более того, он отменил некоторые рестрикции, введенные Байденом. Возможно, Трамп планирует присоединиться к европейским ограничениям", – предположил эксперт.

Также он согласился, что Вашингтон может прибегнуть к вторичным санкциям против российских партнеров. Но окольными путями продукция все равно дойдет, подчеркнул Остапкович.

"Например, если европейцы с американцами введут санкции на продажу товаров какой-то китайской компании, притормозят расчеты и поставки. Из-за этого придется искать новых посредников. Товар дойдет до России в любом случае, но это будет выходить дороже", – объяснил специалист.

Подобные затруднения не нанесут катастрофического удара по экономике России, заключил Остапкович.

