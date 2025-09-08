Песков: Кремль принимает во внимание заявления ряда чиновников США по санкциям против РФ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия принимает во внимание заявления ряда чиновников США по санкциям, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Разные представители из Вашингтона тоже делают соответствующие заявления (по антироссийским санкциям. – Прим. ред.), мы их принимаем во внимание, мы обращаем внимание на каждое из этих заявлений", – сказал Песков корреспонденту Кремлевского пула Александру Юнашеву.

Как отметил Песков, власти Украины и Европа делают все возможное, чтобы навязать американской стороне предложения по санкциям, так как они являются той повесткой, которую старательно "поддерживают во главе угла".

При этом, подчеркнул представитель Кремля, беспрецедентное количество санкций, введенных против РФ, не возымело эффекта. В Москве не раз заявляли, что страна справится с давлением, которое Запад начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать.

По словам пресс-секретаря российского лидера, западным странам не хватает мужества признать провал антироссийских санкций.

"Никакие санкции не смогут заставить Российскую Федерацию изменить последовательную позицию, о которой неоднократно говорил наш президент", – заключил Песков, добавив, что РФ предпочитает достигать своих целей и обеспечивать безопасность политико-дипломатическими методами.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о возможности "экономической войны" против России в случае отсутствия прогресса по украинскому урегулированию. Американский лидер отметил, что хочет мира на Украине, поэтому допускает введение санкций и таможенных пошлин.

Позже он сообщил, что готов перейти ко второй стадии санкций в отношении России. Однако Трамп не уточнил сроки реализации этих планов и не раскрыл подробности возможных ограничений.

