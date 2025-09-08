Трамп заявил, что в ближайшие дни планирует поговорить с Путиным

Фото: ТАСС/Zuma/Daniel Torok

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни планирует поговорить с Владимиром Путиным. Об этом американский лидер сообщил во время выступления на военной базе под Вашингтоном.

Трамп подчеркнул, что телефонный разговор с российским президентом может состояться "очень скоро". Его главной темой станет урегулирование украинского кризиса.

Также американский лидер добавил, что недоволен текущей ситуацией, касающейся России и Украины. При этом он выразил уверенность в том, что конфликт будет скоро урегулирован.

Ранее Владимир Путин сообщил, что имеет договоренность с Трампом созваниваться по необходимости. По словам президента, он сам и его американский коллега открыты к этим разговорам. При этом он отметил, что переговоров с Трампом по итогам консультаций в Европе пока не было.