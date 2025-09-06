Трамп заявил, что урегулировать украинский конфликт оказалось сложнее, чем он ожидал

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Урегулировать украинский конфликт оказалось сложнее, чем предполагалось изначально. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

Американский лидер отметил, что за время своего президентского срока ему удалось положить конец семи конфликтам. Однако украинский кризис оказался сложнее, чем он думал.

При этом Трамп подчеркнул, что конфликт на Украине будет в итоге урегулирован, "иначе цена за него будет слишком высокой".

Также президент добавил, что Евросоюз хочет завершения кризиса на Украине. В связи с этим ЕС готов сыграть главную роль в разработке гарантий безопасности для Киева.

Ранее СМИ сообщили, что Трамп отказался брать на себя четкие обязательства по дополнительным ограничениям в отношении РФ. Однако американский президент призвал европейских лидеров прекратить покупать российскую нефть, а также оказать экономическое давление на Китай.