Песков назвал Трампа циничным в хорошем смысле этого слова

Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал американского лидера Дональда Трампа в хорошем смысле циничным политиком. Своим мнением он поделился в интервью aif.ru.

Как пояснил представитель Кремля, глава Белого дома понимает, что вместо войны лучше выбрать торговлю. Это, по мнению Пескова, объясняет стремление Трампа к прекращению конфликтов.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что в этом аспекте интересы главы Штатов совпадают с российскими.

Ранее Владимир Путин рассказывал, что у него сложились "добрые" отношения с Трампом. Например, во время саммита на Аляске президент РФ сказал своему американскому коллеге, что очень рад видеть "дорогого соседа" здоровым и живым.

Трамп, в свою очередь, также положительно отзывался о Путине. Как указывал ранее один экс-чиновник, президент США относится к своему российскому коллеге с уважением, граничащим с восхищением.