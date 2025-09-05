WSJ: Трамп не взял на себя четких обязательств по санкциям против России

Фото: 123RF/tennesseewitney

Американский президент Дональд Трамп отказался брать на себя четкие обязательства по дополнительным ограничениям в отношении России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на The Wall Street Journal.

При этом глава Белого дома призвал европейских лидеров прекратить покупать российскую нефть, а также оказать экономическое давление на Китай.

Ранее Трамп заявил о возможности "экономической войны" против России в случае отсутствия прогресса по украинскому урегулированию.

Американский лидер отметил, что хочет мира на Украине, поэтому допускает введение санкций и таможенных пошлин, если его не удовлетворит результат переговоров по кризису.

Семь стран Европы присоединились к ряду санкций Евросоюза, которые были введены с начала 2025 года против граждан России, Молдавии и журналистов из других стран. Ими стали Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия, Молдавия и Украина.

Более того, Великобритания ввела санкции против трех российских организаций и восьми физлиц. В список ограничений в том числе попали Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Кадырова и движения детей и молодежи "Движение первых" и "Волонтеры победы".

