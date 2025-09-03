Британия ввела антироссийские санкции против 3 организаций и 8 физлиц

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Великобритания ввела антироссийские санкции против 3 организаций и 8 физлиц. Об этом сообщает британский Минфин.

В частности, Лондон внес в санкционный список мать главы Чечни Рамзана Кадырова – Аймани Кадырову, командира полка полиции спецназначения республики Замида Чалаева, заместителя премьер-министра и министра по делам молодежи Татарстана Лейлу Фазлееву и Рината Садыкова, руководителя федерального подросткового центра Валерия Майорова.

Кроме того, в перечень включили замдиректора департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Анастасию Аккуратову, руководителей херсонского гуманитарного штаба "Детям – в руки" Наталью Тищенко и Александра Гурова.

"Следующие лица были добавлены в консолидированный список, теперь против них будет действовать заморозка активов и запрет на предоставление трастовых услуг", – говорится в документе.

Также были введены санкции против Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата Кадырова, российского движения детей и молодежи "Движение первых" и "Волонтеров победы".

В конце августа Великобритания уже расширяла антироссийский санкционный режим на 8 позиций. Ограничения были введены против 5 организаций и 3 физлиц. В частности, в список попали люксембургская компания Altair Holding, ООО "Капитал Банк Центральной Азии", Grinex, Tengricoin и Old Vector.

В ответ на это Россия ввела санкции в отношении 21 поданного Великобритании. Под рестрикции подпали научный сотрудник Института Пилецкого Иэн Гарнер, экс-замглавы МИД Британии Денис Макшейн, колумнист газеты The Guardian Рафаэль Бер и другие.

В МИД России указали, что Лондон продолжает придерживаться конфронтационного курса, в рамках которого предпринимает усилия по демонизации Москвы.

