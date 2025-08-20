МИД РФ заявил об ответных санкциях в отношении поданных Британии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Россия ввела ответные санкции в отношении 21 поданного Великобритании, сообщается на сайте МИД РФ.

Представители ведомства указали, что Лондон продолжает придерживаться конфронтационного курса, в рамках которого предпринимает усилия по демонизации России, фабрикует антироссийские нарративы и направляет Киеву оружие.

В связи с этим под рестрикции подпали научный сотрудник Института Пилецкого Иэн Гарнер, директор Центра по проблемам финансов и безопасности Королевского института оборонных исследований Том Китинг, бывший замглавы МИД Британии Денис Макшейн, бывший исполнительный директор международной лоббистской организации Элеанор Никол, руководитель одного из НПО Бенджамин Таллис, директор еще одного НПО Торрин Уилкинс, колумнист газеты The Guardian Рафаэль Бер, корреспондент издания The Daily Telegraph Дэвид Блэр, фотограф-фрилансер Пол Конрой, уполномоченный при правительстве Великобритании по контртеррористическому законодательству Джонатан Холл и другие.

Министерство объяснило, что данные лица распространяют дезинформацию и обвинения в адрес России в контексте спецоперации, а также осуществляют лоббистскую деятельность.

МИД РФ назвал усилия британских пропагандистов безответственными. По мнению ведомства, они увеличивают риски дестабилизации мирового энергетического рынка и способствуют перенаправлению западных ресурсов для устремлений киевского режима и поддержки собственного ВПК.

"В свою очередь, это бьет по странам Глобального Юга, который и без того испытывает на себе исторические последствия колониализма и империализма, а теперь еще и стал объектом неоколониальных устремлений Запада", – говорится в сообщении.

МИД предупредил, что схожие пропагандистские механизмы могут быть применены и против других стран, действия которых перестают отвечать интересам Запада.

Ранее Великобритания расширила антироссийский санкционный режим на восемь позиций. Ограничения были введены против пяти организаций и трех физлиц. В частности, в список попали люксембургская компания Altair Holding, ООО "Капитал Банк Центральной Азии", Grinex, Tengricoin и Old Vector.

Также британские санкции коснулись Леонида Шумакова, которого в Лондоне назвали руководителем проекта A7A5 по привязанной к рублю криптовалюте, директора киргизского банка Кантемира Чалбаева и еще одного гражданина Киргизии.

