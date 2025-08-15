Фото: depositphotos/Mermolenko

Глава британской партии "Наследие" Дэвид Кертен призвал Лондон восстановить дипломатические и торговые отношения с Москвой. Об этом он написал в соцсети X.

"Мир с Россией. Наша страна должна стремиться к деэскалации конфликта на Украине и восстановлению нормальных дипломатических и торговых отношений с Россией", – написал Кертен, сопроводив свой пост фотографией российского флага.

Великобритания пытается сорвать переговоры России и США по Украине, заявлял ранее председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев. По его словам, речь идет о попытке Лондона столкнуть между собой две крупнейшие ядерные державы, чтобы попытаться сорвать переговоры, а также убедить Вашингтон продолжить оказывать военную помощь Киеву.

В июле Великобритания ввела санкции в отношении 134 судов, которые якобы связаны с Россией. Таким образом, общее число судов, подпавших под рестрикции, увеличилось с 290 до 424. В Лондоне заявили, что санкции нацелены на ограничения теневого флота РФ.