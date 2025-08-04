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Спецслужбы Великобритании ведут подготовку экологической катастрофы в международных водах. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"Планируют задействовать союзников по НАТО для развертывания массовой облавы на "теневой флот", – говорится в сообщении.

Как уточнили в СВР, крупная диверсия планируется для дальнейшего объявления транспортировки российской нефти "угрозой всему международному судоходству". Толчок такой кампании должен дать резонансный инцидент с одним или несколькими танкерами.

"Это развяжет Западу руки в выборе методов противодействия", – пояснили в СВР.

По данным службы, прорабатываются два потенциальных инцидента. Первый – подстроить аварию "неугодного" танкера в одном из узких мест морских коммуникаций с разливом нефтепродуктов и блокированием фарватера.

Второй сценарий предусматривает поджог танкера в порту дружественного России государства. Предполагается, что возгорание нанесет существенный урон портовой инфраструктуре и перекинется на другие суда, что впоследствии потребует международного расследования.

Исполнение обоих терактов Лондон намерен поручить украинским силовикам. При этом момент для атаки планируется подобрать с тем расчетом, чтобы использовать медийный эффект для давления на администрацию президента США Дональда Трампа.

В июне СВР предупреждала о провокациях Украины и Великобритании в Балтийском море. Один из сценариев предполагал инсценировку российской торпедной атаки на корабль ВМС США. Также рассматривался сценарий обнаружения в Балтийском море российских якорных мин, якобы поставленных для ди­версий на международном морском пути.