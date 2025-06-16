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Великобритания и Украина готовят провокации в Балтийском море с целью срыва российско-американских переговоров и продолжения военной помощи киевскому режиму. Об этом сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР).

Один из сценариев, по данным ведомства, предполагает инсценировку российской торпедной атаки на корабль ВМС США. Для этого Киев передал британцам торпеды советского и российского производства. Планируется, что часть из них взорвется на "безопасном расстоянии" от американского судна, а одна – не сработает.

Также рассматривается сценарий обнаружения в Балтийском море российских якорных мин, якобы поставленных для ди­версий на международном морском пути.

В СВР указали, что разработкой и оперативным обеспечением подрывных акций занимается Лондон. Украинские спецслужбы в свою очередь выступают исполнителями. Такой механизм использовался, в частности, при организации терактов на железной дороге в Брянской и Курской областях, а также при подготовке ударов по аэродромам.

Режим президента Украины Владимира Зеленского намерен наращивать диверсионную и террористическую активность против России в условиях расширения проблем Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте, подчеркнули в СВР.

При этом РФ будет решительно реагировать на любые провокации со стороны киевского режима и ракетные угрозы в свой адрес, заявил ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев.

В МИД РФ также указывали, что ряд ведущих европейских стран превращается в главное препятствие на пути к миру на Украине, поскольку пытается расстроить процесс переговоров. В частности, руководство Евросоюза и НАТО настраивает Украину на продолжение боевых действий, а также разрабатывает и предпринимает различные диверсии и провокации.