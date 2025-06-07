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МИД РФ: страны Европы превращаются в главное препятствие на пути к миру на Украине

В МИД РФ назвали страны Европы главным препятствием на пути к миру на Украине

Фото: 123RF/czdistagon

Ряд ведущих европейских стран превращается в главное препятствие на пути к миру на Украине, неустанно пытаясь расстроить процесс переговоров. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

Дипломат подчеркнул, что руководство Евросоюза и НАТО настраивает Украину на продолжение боевых действий, накачивает ее оружием и обещаниями, а также разрабатывает и предпринимает различные диверсии и провокации.

В марте этого года еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс призвал все европейские страны "готовиться к войнам". По его мнению, Россия в течение пяти лет или менее будет готова воевать с НАТО. Кубилюс при этом не пояснил, зачем Москве нужен подобный конфликт.

По словам премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, страны Евросоюза считают своей целью борьбу с Россией и хотят нанести ей превентивный удар. Он подчеркнул, что этими планами руководство ЕС пытается подменить свою основную задачу, состоящую в укреплении благополучия сообщества.

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