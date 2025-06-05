Орбан заявил, что ЕС хочет нанести России превентивный удар

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Страны Евросоюза (ЕС) считают своей целью борьбу с Россией и хотят нанести ей превентивный удар. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на полях форума представителей Карпатского бассейна в Будапеште.

По его словам, этими планами руководство ЕС пытается подменить свою основную задачу, состоящую в укреплении благополучия сообщества.

"Согласно военной пропаганде Брюсселя, Россия может атаковать страны ЕС и даже НАТО и только превентивный удар может остановить ее", – цитирует ТАСС Орбана.

Он также пояснил, что в качестве превентивного удара рассматривается конфликт на Украине, который в ЕС хотят продолжать. При этом сам Орбан выразил несогласие с подобной точкой зрения, так как считает, что интересам безопасности Европы отвечает скорейшее урегулирование украинского конфликта.

Кроме того, он выразил обеспокоенность продолжающимися попытками лидеров ЕС захватить власть в сообществе, ограничив права отдельных государств.

"Российско-украинская война стала катализатором, с помощью которого Брюссель стремится экспроприировать все больше и больше полномочий. Она стала ориентиром для дальнейшей централизации и устранения элементов суверенитета в ЕС", – подчеркнул премьер-министр Венгрии, добавив, что это является "переворотом и нарушением логики европейской интеграции".

Ранее Орбан выдвинул к Евросоюзу 12 требований, включая отсутствие Украины в ЕС. Он потребовал "мира в Европе и союз без Украины". Венгерский премьер-министр также заявил, что Европа приняла решение о продолжении конфликта на Украине.

Политик призвал Будапешт готовиться к тому, что руководство Брюсселя сделает все для того, чтобы силой втянуть Венгрию в "провоенную европейскую коалицию".

До этого венгерский политик указывал, что вступление Украины в Евросоюз истощит ресурсы Венгрии. Будапешт не собирается платить за вступление Украины в объединение.