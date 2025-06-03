Новый президент Польши призвал Зеленского решить "назревшие вопросы"

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Избранный президент Польши Кароль Навроцкий призвал украинского лидера Владимира Зеленского решить давно назревшие исторические вопросы между их странами. Таким образом Навроцкий ответил на поздравления Зеленского с победой на выборах.

"Я с нетерпением жду продолжения партнерства между нашими странами, основанного на взаимном уважении и понимании. Я считаю, что для этого необходим не только конструктивный диалог, но и решение давно назревших исторических вопросов", – написал политик в соцсети X.

Навроцкий добавил, что Польша является самым активным сторонником Украины в борьбе с "российской агрессией". Он выразил надежду, что Варшава и Киев будут продолжать работать вместе в том числе по этому направлению.

Кароль Навроцкий, представляющий оппозиционную партию "Право и справедливость", одержал победу на выборах президента Польши с 50,9% голосов. Его противником на выборах был кандидат от правящей "Гражданской коалиции" и мэр Варшавы Рафал Тшасковский, который получил 49,1% голосов.

СМИ писали, что победа Навроцкого стала "плохой новостью" для киевских властей, поскольку тот может прекратить поддержку Киева. Кроме того, Навроцкий может препятствовать вступлению Украины в НАТО.